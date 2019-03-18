Могерини назвала Китай полноценным стратегическим партнером ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила в понедельник в Брюсселе с министром иностранных дел Китая Ван И двусторонние отношения и подготовку саммита Евросоюз-КНР, который пройдет в начале апреля.

"Мы затронули также ряд вопросов международной и региональной политики, по которым наше сотрудничество постоянно продолжается", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам на совместной с главой МИД Китая пресс-конференции.

По ее словам, Европейский союз "привержен укреплению сотрудничества с Китаем".

"Китай является ведущей мировой державой в экономическом и политическом отношении, а для Европейского союза он полноценный стратегический партнер. Мы интенсивно и успешно сотрудничаем во многих областях, где у нас общие интересы. Я могу упомянуть некоторые глобальные вопросы, по которым мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать: от ядерной сделки с Ираном до климатических изменений - выполнения Парижского соглашения, - задачи устойчивого развития и, в общем плане, поддержки многостороннего сотрудничества на основе правил", - отметила Ф.Могерини.

Она сообщила, что внимание на встрече было также сосредоточено на некоторых конкретных областях взаимодействия, как, например, кибербезопасность. Речь шла и о расширении сотрудничества сторон в решении глобальных проблем, в частности, о содействии открытой глобальной экономике, поддержании основанного на правилах всемирного порядка и многостороннего сотрудничества. Это, по мнению Ф.Могерини, особенно важно, когда речь идет о реформе ВТО, относительно которой саммит ЕС-Китай "должен дать сильный сигнал" и по которой создана общая рабочая группа.

"У нас также есть диалог по правам человека, который является чрезвычайно важным пространством для конструктивного, откровенного и дальновидного обмена мнениями. (...) Это одна из областей, где наши точки зрения могут отличаться, но такие дружеские и партнерские отношения, как наши, имеют возможности и для решения проблем, в которых наши взгляды не сходятся на сто процентов", - заявила глава европейской дипломатии.

Что касается внешнеполитических и региональных проблем, Ф.Могерини, прежде всего, отметила "дальнейшее выполнение ядерного соглашения с Ираном". Стороны, отметила она, готовы работать вместе по Афганистану, Венесуэле и Африке, "где и Китай, и Европейский союз играют важную роль".

"Мы также договорились о том, что будем укреплять наше сотрудничество в области безопасности и обороны с помощью диалога, который начался в последние несколько лет и который мы намерены активизировать", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам.