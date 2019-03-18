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Карабахский конфликт 18.03.2019 16:56

Азербайджан в 2018 году включил около 100 человек в «черный список» за незаконное посещение оккупированных территорий

МИД Азербайджана в 2018 год году включил 96 иностранных граждан в «черный список» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«В 2018 году в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана» включено 96 человек», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, в 2014-2018гг из этого списка были исключены имена 40 иностранцев, которые обратились к азербайджанской стороне с соответствующим обращением и принесли извинения.

В настоящее время, в «списке лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана» включены имена 803 иностранных граждан.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕРНЫЙ/СПИСОК, ВКЛЮЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]