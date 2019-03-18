Азербайджан в 2018 году включил около 100 человек в «черный список» за незаконное посещение оккупированных территорий

МИД Азербайджана в 2018 год году включил 96 иностранных граждан в «черный список» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«В 2018 году в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана» включено 96 человек», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, в 2014-2018гг из этого списка были исключены имена 40 иностранцев, которые обратились к азербайджанской стороне с соответствующим обращением и принесли извинения.

В настоящее время, в «списке лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана» включены имена 803 иностранных граждан.

Ф.Исазаде