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Дальнее зарубежье 18.03.2019 18:19

Германия усилила проверки на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте

Немецкая полиция ужесточила проверки на границе с Нидерландами после информации о стрельбе в Утрехте, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Пресс-секретарь полиции земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия, граничащей с Нидерландами, заявил, что для наблюдения за крупными автомагистралями, а также малыми дорогами были выделены дополнительные силы.

По словам пресс-секретаря, полиция Германии тесно взаимодействует с нидерландскими коллегами, а в ее в распоряжении есть описание подозреваемого.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь выразил обеспокоенность в связи со стрельбой в Утрехте.

"Мы поддерживаем связь с нидерландскими властями и срочно выясняем дальнейшую информацию", - заявил он.

Стрельба в Утрехте произошла в понедельник утром. Полиция сообщает об одном погибшем и нескольких раненых. Стрелявший пока что не пойман.

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Тэги: ФРГ, НИДЕРЛАНДЫ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]