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18.03.2019 17:14

Банк Республика будет выдавать кредиты наличными под 16% годовых в «Торпаг Чершенбеси»!

По случаю национального праздника Новруз, Банк Республика продолжает кампанию «Газандыран Чершенбелер». В «Торпаг чершенбеси», Банк порадует клиентов которые нуждаются в дополнительных средствах, чтобы сделать праздничные покупки, купить подарки для близких и реализовать планы.

Так, только один день 19 марта Банк упростит условия потребительских кредитов и снизит процентные ставки. Клиенты, обратившиеся в Банк, смогут получить кредит наличными сроком на 1 год под 16% годовых и на выгодных условиях! Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов. В зависимости от официального дохода, кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей.

Все клиенты Банка с помощью своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, с легкостью и без лишней потери времени, смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте. Кроме того, клиенты, воспользовавшись мобильным приложением Mobil Şöbə, смогут погасить кредит, а также выполнять другие оплаты не посещая офис банка.

Если Вы хотите с приходом весны обрадовать своих любимых и реализовать свои планы, не упустите эту возможность!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]