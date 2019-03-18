Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-феврале увеличился на 4%, инвестиции в жилстрой – на 36%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-феврале 2019 году, составила 252,1 тыс. кв. метров, что на 4,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В феврале в эксплуатацию введено 122 тыс. кв. метров жилья.

По данным статистики, в отчетный период капвложения в жилищное строительство составили 157,6 млн манатов (рост на 35,9%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.

За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).

А.Мамедов