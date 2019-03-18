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Дальнее зарубежье 18.03.2019 18:49

По фактам протестов в Белграде на выходных задержаны около 20 человек, восемь человек осуждены

В ходе протестов в выходные дни полиция в Белграде задержала 18 человек, семь из них осуждены, сообщил в понедельник руководитель полиции Владимир Ребич.

По его словам, шесть человек осуждены на 30 дней тюремного заключения, еще одного суд обязал выплатить штраф.

В.Ребич отметил, что "если и сегодня произойдут беспорядки, то полиция поступит так же, как и вчера. Он добавил, что в течение выходных полиция действовала профессионально и с выдержкой.

"Физическая сила была применена к самым агрессивным нарушителям общественного порядка, которые в наибольшей мере угрожали безопасности. Перво-наперво мы предупреждали, и вы видели на съемках, насколько выдержанно реагировала полиция", - пояснил В.Ребич.

Он добавил, что в результате беспорядков в Белграде пострадали шестеро полицейских.

На выходных в Белграде произошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся попытками незаконного проникновения в здание национального радио и телевидения РТС. А также попыткой блокады президентской резиденции.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]