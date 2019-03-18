По фактам протестов в Белграде на выходных задержаны около 20 человек, восемь человек осуждены

В ходе протестов в выходные дни полиция в Белграде задержала 18 человек, семь из них осуждены, сообщил в понедельник руководитель полиции Владимир Ребич.
По его словам, шесть человек осуждены на 30 дней тюремного заключения, еще одного суд обязал выплатить штраф.
В.Ребич отметил, что "если и сегодня произойдут беспорядки, то полиция поступит так же, как и вчера. Он добавил, что в течение выходных полиция действовала профессионально и с выдержкой.
"Физическая сила была применена к самым агрессивным нарушителям общественного порядка, которые в наибольшей мере угрожали безопасности. Перво-наперво мы предупреждали, и вы видели на съемках, насколько выдержанно реагировала полиция", - пояснил В.Ребич.
Он добавил, что в результате беспорядков в Белграде пострадали шестеро полицейских.
На выходных в Белграде произошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся попытками незаконного проникновения в здание национального радио и телевидения РТС. А также попыткой блокады президентской резиденции.
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