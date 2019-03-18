АО «Азерэнержи» восстановило 200 МВт «потерянных» генерирующих мощностей электростанции «Canub» (Джануб), говорится в сообщении общества.
«В сентябре 2018 года мощность станции составляла 520 МВт при 780 МВт установленной мощности. В результате работ по реабилитации, удалось восстановить потерянные 200 МВт и довести мощность станции до 720 МВт», - отмечается в информации.
Вместе с тем, по данным «Азерэнержи», на станции продолжаются реабилитационные работы, в рамках которых с газораспределительной станции в Гаджикабульском районе до «Canub» осуществляется прокладка нового газопровода протяженностью 25 км и диаметром 530 мм.
«В настоящее время на станции работают два газовых компрессора мощностью 5 МВт каждый, с помощью которых давление газа повышается с 6 атмосфер до 25 атм. Это приводит к ежемесячному расходу 7 млн кВт/час электроэнергии. С прокладкой нового трубопровода газ будет поступать непосредственно в турбину и снимет необходимость в использовании компрессоров. Это обеспечит экономию указанных 7 млн кВт/час в месяц электроэнергии, которые будут направляться в общую энергосистему», - отмечается в информации.
По информации Азерэнержи, реализация этих мер повысит надежность и устойчивость станции «Canub».
Как сообщалось, в ночь на 3 июля 2018 года произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.
Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся. К такому заключению пришла специальная Госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, во главе с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым.
Для устранения недостатков Минэнерго и ОАО «Азерэнержи» заключили контракт с германской VPC на проведение технического аудита ТЭС «Азербайджан», разработки Генплана реабилитации этой станции, а также оптимизации передачи электроэнергии в систему «Азерэнержи».
Кроме этого, Минэнерго и Азерэнержи привлекли иностранных экспертов к анализу аварий в энергосистеме, произошедших в 2018 году и подготовке рекомендаций по усилению электросети Азербайджана.
С сентября 2018 года в Азербайджане реализуется программа реабилитации энергосистемы, рассчитанная на период 2018-2020гг, и предусматривающая оптимизацию и восстановление генерирующих мощностей «Азерэнержи».
В 2018 году в рамках программы был и завершены ремонтные работы на 6-ом блоке Азербайджанской ТЭС и 500-кВ-ной подстанции в Мингечевире, обновлены установки по производству водорода и кислорода. В 2019 году будет осуществлена реконструкция оставшихся 7 энергоблоков данной электростанции. В течение трех лет будут также проведены работы по оптимизации деятельности всех электростанций модульного типа, а также крупных ТЭС – «Шимал», Canub и «Сумгайыт».
Общая стоимость программы по реабилитации энергосистемы Азербайджана оценивается в 560 млн манатов. В 2018 году «Азерэнержи» на эти цели направило 251,5 млн манатов ($147,9 млн по текущему курсу).
Н.Аббасова
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