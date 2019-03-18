Bank BTB созвал общее собрание акционеров на 30 апреля

Общее годовое собрание акционеров ОАО Bank "BTB" пройдет 30 апреля, отмечается в объявлении банка.

При этом банк не раскрывает повестку дня заседания акционеров.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов