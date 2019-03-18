Организаторы "Дня воли", приуроченного к 101 годовщине Белорусской Народной республики (БНР), получили отказ в проведении акции в белорусской столице.
"Сегодня был получен окончательный отказ по всем достойным площадкам для празднования Дня воли 2019. Полгода переговоров, попыток найти компромисс не помогли", - говорится в сообщении на сайте организаторов.
По их информации, минские власти предложили провести акцию на площади Бангалор, но организаторы приняли решение отказаться. "Бангалор не соответствует масштабу и характеру мероприятия. Периферийные площадки типа Бангалор были созданы для локализации малочисленных политических протестов. Площадка технически не вмещает более 3000 человек. Это просто небезопасно, если людей будет больше", - подчеркнули организаторы.
При этом они назвали отказ в праздновании 101-летия БНР в центре столицы "политически мотивированным, указывающим на неспособность властей вести диалог с гражданским обществом и находить компромиссы ради таких ценностей, как демократия и независимость страны".
В качестве альтернативы организаторы предложили посетить разрешенный праздничный концерт в Гродно.
Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.
В прошлом году - в год 100-летия провозглашения БНР - был создан оргкомитет по празднованию Дня воли, который взял на себя подготовку масштабного концерта у Большого театра оперы и балета. В итоге, мероприятие было санкционировано властями и прошло без инцидентов. Вместе с тем, после концерта милицией было задержано более 100 участников акции.
В текущем году оппозиция подала заявку на проведение "Дня воли" на стадионе "Динамо", однако президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого диалога" со СМИ в начале марта заявил, что не даст провести акцию на стадионе. "На стадионе "Динамо" этого не будет. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию. Столетие (БНР - ИФ) отпраздновали и хватит. Давайте собираться на Бангалор (площадь Бангалор - ИФ)", - сказал тогда президент.
БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.
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