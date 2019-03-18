Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0263 GBR   2.259 TRY   0.3119

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 -0.09 Brent 67.16 -0.07

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.03.2019 19:36

Белорусской оппозиции запретили акцию в центре Минска ко "Дню воли"

Организаторы "Дня воли", приуроченного к 101 годовщине Белорусской Народной республики (БНР), получили отказ в проведении акции в белорусской столице.

"Сегодня был получен окончательный отказ по всем достойным площадкам для празднования Дня воли 2019. Полгода переговоров, попыток найти компромисс не помогли", - говорится в сообщении на сайте организаторов.

По их информации, минские власти предложили провести акцию на площади Бангалор, но организаторы приняли решение отказаться. "Бангалор не соответствует масштабу и характеру мероприятия. Периферийные площадки типа Бангалор были созданы для локализации малочисленных политических протестов. Площадка технически не вмещает более 3000 человек. Это просто небезопасно, если людей будет больше", - подчеркнули организаторы.

При этом они назвали отказ в праздновании 101-летия БНР в центре столицы "политически мотивированным, указывающим на неспособность властей вести диалог с гражданским обществом и находить компромиссы ради таких ценностей, как демократия и независимость страны".

В качестве альтернативы организаторы предложили посетить разрешенный праздничный концерт в Гродно.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.

В прошлом году - в год 100-летия провозглашения БНР - был создан оргкомитет по празднованию Дня воли, который взял на себя подготовку масштабного концерта у Большого театра оперы и балета. В итоге, мероприятие было санкционировано властями и прошло без инцидентов. Вместе с тем, после концерта милицией было задержано более 100 участников акции.

В текущем году оппозиция подала заявку на проведение "Дня воли" на стадионе "Динамо", однако президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого диалога" со СМИ в начале марта заявил, что не даст провести акцию на стадионе. "На стадионе "Динамо" этого не будет. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию. Столетие (БНР - ИФ) отпраздновали и хватит. Давайте собираться на Бангалор (площадь Бангалор - ИФ)", - сказал тогда президент.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Белорусская оппозиция проведет мероприятия по случаю 100-летия БНР Лукашенко обещал не препятствовать распространению оппозиционных СМИ, заявляет беседовавший с ним главный редактор "Народной воли" Лукашенко: белорусских оппозиционных лидеров не видно "в тени" действующего президента Лукашенко очень не советует белорусскому бизнесу финансировать оппозицию Белорусская оппозиция не попала в парламент - ЦИК ЕС настаивает на освобождении белорусских оппозиционеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]