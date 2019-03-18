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Спорт 18.03.2019 17:57

УЕФА может наказать форварда "Ювентуса" Роналду \за его жест в матче 1/8 финала лиги чемпионов с "Атлетико"

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который обвиняется в неподобающем поведении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.

Во время матча, в котором итальянский клуб победил мадридцев со счетом 3:0, К.Роналду, оформивший хет-трик, демонстративно схватил себя за пах. Встреча состоялась 12 марта в Турине.

Заседание дисциплинарного комитета УЕФА, на котором будет рассмотрено дело К.Роналду, состоится 21 марта.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛИСТ, УЕФА, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]