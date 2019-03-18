Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который обвиняется в неподобающем поведении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.

Во время матча, в котором итальянский клуб победил мадридцев со счетом 3:0, К.Роналду, оформивший хет-трик, демонстративно схватил себя за пах. Встреча состоялась 12 марта в Турине.

Заседание дисциплинарного комитета УЕФА, на котором будет рассмотрено дело К.Роналду, состоится 21 марта.