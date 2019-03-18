Президенты SOCAR и ЛУКОЙЛ обсудили возможность инвестиций в новые проекты в Азербайджане

Президенты компаний SOCAR и «ЛУКОЙЛ» Ровнаг Абдуллаев и Вагит Алекперов в понедельник в Баку обсудили вопросы инвестиций в новые проекты в Азербайджане.

«На встрече обсуждалось долгосрочное сотрудничество между SOCAR и ЛУКОЙЛ. В.Алекперов отметил, что эти отношения носят стратегический характер. По его словам, для инвесторов в Азербайджане созданы привлекательные условия, в этой связи обсуждается возможность инвестиций в Азербайджане в новые сферы», - отмечается в сообщении Госнефтекомпании.

НК ЛУКОЙЛ действует в Азербайджане с 1994 года. В настоящее время компания имеет 10%-ые доли в проектах разработки месторождения Шах-Дениз и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали.

Ранее В.Алекперов заявил журналистам в Баку, что ЛУКОЙЛ интересуется двумя новыми газовыми проектами в Азербайджане, в частности, разработкой месторождений Умид-Бабек и Абшерон.

Ранее сообщалось, что французская Total может принять участие в разработке газовых морских месторождений Умид-Бабек.

Блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого ГНКАР, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Ранее разработка месторождения Умид велась ООО SOCAR Umid, учрежденным ГНКАР (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время добыча газа осуществляется с трех скважин. До сих пор с месторождения Умид добыто менее 2 млрд кубометров.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон сроком на 30 лет было подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50%, оператор). Месторождение находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Контрактная площадь составляет 747 кв. км. По итогам бурения первой разведскважины было подтверждено наличие значительных запасов, которые оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Бурение первой добывающей скважины началось в мае 2018 года. Как сообщалось, ожидаемый суточный дебит скважины на первом этапе составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа. Начало добычи запланировано на 2020 год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения Абшерон, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

Н.Аббасова