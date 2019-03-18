Минздрав получит более 6,8 млн манатов на завершение строительства нового корпуса больницы в поселке Маштага

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству здравоохранения 6 млн 807,4 тыс. манатов на завершение строительства нового корпуса Объединенной городской больницы №7 в поселке Маштага.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Средства на завершение строительства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»