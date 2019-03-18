Минздрав получит более 6,8 млн манатов на завершение строительства нового корпуса больницы в поселке Маштага

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству здравоохранения 6 млн 807,4 тыс. манатов на завершение строительства нового корпуса Объединенной городской больницы №7 в поселке Маштага.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства на завершение строительства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Р.Бабаев