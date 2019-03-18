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Дальнее зарубежье 18.03.2019 18:49

ОБСЕ должна заниматься не только правозащитными вопросами - Путин

ОБСЕ создавалась не для того, чтобы концентрироваться только на решении правозащитных вопросов на постсоветском пространстве, этого совершенно недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается работы ОБСЕ, то, на мой взгляд, эта организация не в полной мере отвечает тем требованиям и целям, ради которых она создавалась. У нас очень много проблем на континенте, но мы этим не занимаемся", - сказал В.Путин.

Он отметил, что "в предыдущие годы организация уделяла все больше и больше внимания каким-то - очень важным - вопросам правозащитным на постсоветском пространстве". "Но этого совершенно недостаточно, она по сути дела не для этого создавалась", - сказал В.Путин.

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Тэги: ПУТИН, ОБСЕ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]