ОБСЕ должна заниматься не только правозащитными вопросами - Путин

ОБСЕ создавалась не для того, чтобы концентрироваться только на решении правозащитных вопросов на постсоветском пространстве, этого совершенно недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается работы ОБСЕ, то, на мой взгляд, эта организация не в полной мере отвечает тем требованиям и целям, ради которых она создавалась. У нас очень много проблем на континенте, но мы этим не занимаемся", - сказал В.Путин.
Он отметил, что "в предыдущие годы организация уделяла все больше и больше внимания каким-то - очень важным - вопросам правозащитным на постсоветском пространстве". "Но этого совершенно недостаточно, она по сути дела не для этого создавалась", - сказал В.Путин.
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