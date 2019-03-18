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Дальнее зарубежье 18.03.2019 18:51

В США ждут от нового руководства Украины борьбы за возвращение территорий - Волкер

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в понедельник заявил, что новое руководство Украины - кто бы ни победил на президентских выборах - должно продолжить политику по борьбе с коррупцией и добиваться возращения территорий, контроль над которыми Киев утратил.

"Я жду от любого нового правительства Украины продолжения политики укрепления демократических институтов, проведения новых реформ, борьбы с коррупцией, защиты территории и возвращения оккупированных территорий", - сказал К.Волкер на пресс-конференции в Брюсселе.

Выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]