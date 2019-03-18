Украине нужно проделать немало работы, чтобы претендовать на вступление в НАТО - Волкер

Киеву предстоит еще проделать большой объем работы, чтобы соответствовать критериям, предъявляемым странам при вступлении в НАТО, заявил в понедельник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Еще предстоит многое сделать", - сказал он в ходе видеоконференции, рассуждая о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс.

Отвечая на вопрос, когда именно Украина сможет присоединиться к альянсу, К.Волкер отметил, что это пока невозможно предугадать. "Вступление состоится, когда настанет подходящее время", - заявил К.Волкер.

"В какой-то степени, это зависит от самих украинцев и от того, в каком темпе они будут в состоянии добиваться прогресса (насколько быстро выполнять предъявляемые альянсом критерии - ИФ)", - сказал спецпредставитель США.

Он напомнил, что члены НАТО, со своей стороны, ясно дали понять, что не возражают против стремления Киева добиваться членства в альянсе.