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Дальнее зарубежье 18.03.2019 19:52

Украине нужно проделать немало работы, чтобы претендовать на вступление в НАТО - Волкер

Киеву предстоит еще проделать большой объем работы, чтобы соответствовать критериям, предъявляемым странам при вступлении в НАТО, заявил в понедельник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Еще предстоит многое сделать", - сказал он в ходе видеоконференции, рассуждая о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс.

Отвечая на вопрос, когда именно Украина сможет присоединиться к альянсу, К.Волкер отметил, что это пока невозможно предугадать. "Вступление состоится, когда настанет подходящее время", - заявил К.Волкер.

"В какой-то степени, это зависит от самих украинцев и от того, в каком темпе они будут в состоянии добиваться прогресса (насколько быстро выполнять предъявляемые альянсом критерии - ИФ)", - сказал спецпредставитель США.

Он напомнил, что члены НАТО, со своей стороны, ясно дали понять, что не возражают против стремления Киева добиваться членства в альянсе.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]