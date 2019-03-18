Путин: Россия в случае отмены европейских санкций снимет свои

Если ЕС отменит санкции в отношении России, РФ поступит так же, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры", - сказал В.Путин на встрече с представителями французской общественности в Крыму.

Он пояснил, что Россия поступит так в силу исчезновения причин, которые заставили ее пойти на ответные меры.

При этом В.Путин отметил, что его ответ "не порадует" российских сельхозпроизводителей. "Может быть, (введение санкций) помогло нашим сельхозпроизводителям освоить свой рынок. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнали и США, и Канаду. То же самое касается мяса птицы. Это же касается свинины. Сейчас у нас задача расширить своё присутствие на китайском рынке. То есть мы полностью закрыли свои потребности", - подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что партнерам "в некоторых областях будет уже сложно отвоевать те позиции, которые были утрачены".

"Но, безусловно, в целом, это наносит только ущерб: вот эти ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов недобросовестной конкуренции", - сказал В.Путин.