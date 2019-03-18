Путин: Россия в случае отмены европейских санкций снимет свои

Если ЕС отменит санкции в отношении России, РФ поступит так же, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры", - сказал В.Путин на встрече с представителями французской общественности в Крыму.
Он пояснил, что Россия поступит так в силу исчезновения причин, которые заставили ее пойти на ответные меры.
При этом В.Путин отметил, что его ответ "не порадует" российских сельхозпроизводителей. "Может быть, (введение санкций) помогло нашим сельхозпроизводителям освоить свой рынок. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнали и США, и Канаду. То же самое касается мяса птицы. Это же касается свинины. Сейчас у нас задача расширить своё присутствие на китайском рынке. То есть мы полностью закрыли свои потребности", - подчеркнул президент РФ.
Он добавил, что партнерам "в некоторых областях будет уже сложно отвоевать те позиции, которые были утрачены".
"Но, безусловно, в целом, это наносит только ущерб: вот эти ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов недобросовестной конкуренции", - сказал В.Путин.
Переговоры между ЕС и Азербайджаном по новому соглашению о партнерстве вступают в решающую фазу - Могерини
Азербайджан в 2018 году включил около 100 человек в «черный список» за незаконное посещение оккупированных территорий
Азербайджан и МАГАТЭ согласовывают проекты в рамках Программы технического сотрудничества до 2022 года
Министры ОПЕК+ решили ждать решения США по нефтяным санкциям против Ирана
Huawei создала собственные ОС на случай блокирования ей доступа к продуктам Google и Microsoft
Азербайджан стал основным импортером украинского сахара с сентября по февраль
Минздрав получит более 6,8 млн манатов на завершение строительства нового корпуса больницы в поселке Маштага
УЕФА может наказать форварда "Ювентуса" Роналду за его жест в матче 1/8 финала лиги чемпионов с "Атлетико"
Азербайджанские таможенники предотвратили транзит свыше 300 кг героина из Ирана в Грузию
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell организовала выпускной вечер для молодых разработчиков
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Мингечевире и Евлахе
Банк Республика будет выдавать кредиты наличными под 16% годовых в «Торпаг Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»