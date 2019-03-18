Эрдоган положительно отнесся к приглашению на открытие Соборной мечети в Крыму - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму, президент Турции положительно на это отреагировал.
В ходе встречи В.Путина с представителями общественности республики Крым и Севастополя муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Абалаев пригласил президента РФ на открытие Соборной мечети и предложил ему пригласить Р.Эрдогана. "Он вам не откажет", - сказал муфтий мусульман Крыма.
"Президента Турции Эрдогана я уже пригласил, он знает об этом. И насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать", - сказал В.Путин.
В свою очередь раввин Севастополя Биньямин Вольф сообщил на этой встрече о том, что в Севастополе завершается строительство синагоги, которая будет находиться на месте расстрела евреев в 1941 году.
Раввин пригласил В.Путина на открытие этой синагоги, а президент РФ со своей стороны предложил пригласить на эту церемонию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Ваш коллега справа просил пригласить президента Эрдогана (на открытие соборной мечети в Крыму), давайте пригласим еще премьер-министра Израиля, пусть приезжает на открытие синагоги", - сказал президент РФ.
"Я думаю, что мы до конца года можем закончить строительство синагоги, но сейчас есть задержка из-за финансовых вопросов. Я надеюсь, что они будут решаться", - сказал раввин.
"У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно. Тода Раба (спасибо большое на иврите - ИФ)", - пошутил в ответ президент.
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