Переговоры между ЕС и Азербайджаном по новому соглашению о партнерстве вступают в решающую фазу - Могерини

Совет сотрудничества ЕС-Азербайджан состоится 4 апреля в Брюсселе, отмечается в сообщении ЕС.

"Мы активизировали сотрудничество с Азербайджаном, который является ключевым партнером в нашем соседстве. Переговоры по всеобъемлющему новому соглашению между ЕС и Азербайджаном вступают в решающую фазу, и мы будем продолжать усердно работать над достижением современного соглашения, которое затрагивает все аспекты наших отношений и приносит пользу гражданам, как Европейского Союза, так и Азербайджана", приводятся в сообщении слова Верховного представителя ЕС Федерики Могерини.

"Европейский Союз оказывает сильную поддержку усилиям Азербайджана по диверсификации и реформированию экономики, в том числе в таких ключевых секторах как образование, сельское хозяйство и развитие сельских районов", - сказал член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении, Йоханнес Хан.

По его словам, приоритеты партнерства и «20 результатов Восточного партнерства к 2020 году» определяют будущее сотрудничество, включая более тесные контакты между людьми и поддержку укрепления связей, управления и экономики в Азербайджане.

По данным ЕС, права человека и основные свободы в Азербайджане по-прежнему нуждаются в улучшении. При этом в сообщении указывается, что ЕС является экономическим партнером Азербайджана №1. Недавние реформы и более широкие планы модернизации Азербайджана в таких секторах, как сельское хозяйство, туризм, образование и транспорт, способствуют диверсификации экономики и поддерживают стремление Азербайджана стать транспортным и логистическим центром.

«Европейский Союз и Азербайджан будут продолжать сотрудничать во всех областях, представляющих взаимный интерес, при полном соблюдении общих интересов и обязательств, в частности в рамках Приоритетов партнерства», - отмечается в сообщении.

В Евросоюзе отмечают, что со времени проведения последнего Совета сотрудничества в феврале 2018 года «ЕС и Азербайджан добились значительного прогресса в переговорах». «Новое всеобъемлющее соглашение между ЕС и Азербайджаном создаст возможность для дальнейшего расширения нашего сотрудничества», - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Н.Аббасова