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ТЭК 18.03.2019 19:42

Транзит азербайджанской нефти через РФ во II квартале превысит 300 тыс. тонн

Экспортный график на второй квартал 2019 года предполагает транзит туркменской нефти в объеме 590 тыс. тонн по сравнению с 265 тыс. тонн в первом квартале, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с графиком.

По его информации, транзит азербайджанской нефти в апреле-июне планируется на том же уровне, что и в текущем квартале - 325 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) временно остановила экспорт нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в связи с плановыми ремонтными работами в марте. В период инспекционных и ремонтных работ объемы нефти ГНКАР направляются в Джейхан.

Помимо этого источник сообщил, что поставки в Китай через порт Козьмино в следующем квартале не планируются, в то время как годом во втором квартале 2018 года они составляли 400 тыс. тонн. Через Сковородино намечено транспортировать 7,4 млн тонн (во втором квартале 2018 г. 6,8 млн тонн, в первом квартале 2019 г. 7,5 млн тонн). По нефтепроводу Омск-Павлодар прокачка составит, как и годом ранее, 2,5 млн тонн (в первом квартале 2019 г. - 2,485 млн тонн).

В направлении Польши поставки запланированы в объеме 3,9 млн тонн по сравнению с 3,4 млн тонн в пером квартале (годом ранее 4 млн тонн), в Словакию - 900 тыс. тонн (в I квартале 1,5 млн тонн, годом ранее 1,6 млн тонн), Венгрию - 1 млн тонн (1,1 млн тонн в первом квартале и 1 млн тонн годом ранее), Германию - 5,5 млн тонн (объемы практически не изменились), Чехию - 900 тыс. тонн (900 тыс. тонн и 1 млн тонн).

График на второй квартал предусматривает транспортировку в Усть-Лугу почти 9 млн тонн нефти (8,9 млн тонн в первом квартале и 8,4 млн тонн годом ранее), Козьмино - 7,8 млн тонн (7,5 млн тонн и 7,1 млн тонн), Новороссийск - 8,2 млн тонн (8,6 млн тонн и 8,1 млн тонн), Приморск - 10,8 млн тонн (10 млн тонн и 11,4 млн тонн).

На Мозырский НПЗ в следующем квартале планируется поставить 2,45 млн тонн (в первом квартале 2,4 млн тонн), на "Нафтан" - 2 млн тонн (2,1 млн тонн), на Павлодарский НХЗ - 250 тыс. тонн (170 тыс. тонн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]