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18.03.2019 19:41

Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству здравоохранения 2 млн манатов на завершение капитального ремонта и оснащение необходимым медоборудованием роддома и детской больницы в г.Сальяны при центральной больнице Сальянского района.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БОЛЬНИЦА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]