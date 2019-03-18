Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству здравоохранения 2 млн манатов на завершение капитального ремонта и оснащение необходимым медоборудованием роддома и детской больницы в г.Сальяны при центральной больнице Сальянского района.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»