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Регион 18.03.2019 19:48

МИД Украины передал РФ ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

"Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник.

"Никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г.Севастополь, который признается всем миром", - заявляют в МИД Украины.

МИД Украины передало ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]