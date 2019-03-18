МИД Украины передал РФ ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.
"Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник.
"Никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г.Севастополь, который признается всем миром", - заявляют в МИД Украины.
МИД Украины передало ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству.
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