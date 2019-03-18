Россия развернула в Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и разместила на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В Крыму развёрнуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - цитирует В.Бондарева его пресс-служба.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

"Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", - сказал сенатор.

По его словам, "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения, сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров".

Помимо бомбардировщиков, сообщил В.Бондарев, авиапарк в Крыму представлен истребителями Миг-29 и Су-27.

"Также здесь находятся противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" (. . .), подлодки "Новосибирск" и "Ростов-на-Дону"", - сказал В.Бондарев.

"Такое сочетание российских Вооруженных сил, представленных высокотехнологичными, суперсовременными системами вооружений, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, дерзнувшему напасть на Россию с данного направления, защищает наши юго-западные границы и гарантирует безопасность в макрорегионе. Сегодня Черноморский флот - серьезный, мощный защитник юго-западной части России", - отметил В.Бондарев.

"Если бы не оперативный возврат Крыма и Севастополя в состав России, территории ушли бы под протекторат США. Американская "метрополия" молниеносно развернула бы там свои боевые комплексы. В случае войны можно было беспрепятственно выставить препоны для наших кораблей: например, заминировать дно Босфора. И российские суда не могли бы выйти на выполнение боевых задач. Сегодня это исключено. Комплексы "Искандер" всеохватно контролируют черноморское побережье на всем его протяжении, включая Босфор. Поэтому противник не сможет здесь задержать наши корабли", - считает В.Бондарев.

Кроме того, отметил он, системы ПРО и ПВО способны надёжно прикрывать атаки с воздуха.

По его словам, при развитии военного потенциала региона упор делался не только на развёртывание боевых кораблей, но и на строительство береговых оборонительных объектов, сооружений.