Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $67,4 за баррель

Нефть перешла к росту в ходе торгов в понедельник на итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 увеличилась на $0,25 (0,37%) - до $67,41 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,46 (0,79%), до $58,98 за баррель.

Как стало известно в понедельник, страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%. Об этом журналистам заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, добавив, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня. Тем временем страны приняли решение перенести внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ с апреля на май ввиду неопределенности в отношении объемов поставок Ирана и Венесуэлы. Заседание пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

"К маю станет понятно, как скажутся на рынок возможные санкции против Ирана и Венесуэлы, а также прояснится прогноз роста мировой экономики, - сказал экономист WTRG Economics Джеймс Уильямс. - Раньше замедление роста приводило к коллапсу цен на нефть".

Тем временем глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил о том, что добыча нефти в стране достигла 1,2 млн баррелей в сутки, хотя еще три недели назад показатель составлял порядка 900 тыс. б/с.

По его словам, Ливия намерена и дальше наращивать производство нефти после инвестиций со стороны крупных международных компаний, включая BP Plc.