Азербайджан стал основным импортером украинского сахара с сентября по февраль

Украина по итогам первого полугодия 2018/2019 сельхозгода (сентябрь-февраль) экспортировала 274,4 тыс. тонн сахара, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

По данным ассоциации, экспорт сахара в феврале составил 34,4 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем в январе. "Основные поставки осуществлялись в Азербайджан - 25% и Великобританию - 18%. Кроме того, Киргизия и Израиль импортировали по 13% от общего объема импорта за месяц", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления ассоциации Русланы Бутыло.

Как сообщалось, производство сахара в 2018/2019 сельхозгоду уменьшилось на 15%, до 1,82 млн тонн. В сезоне работали 42 сахарных завода.

По прогнозам ассоциации "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году составят 220-230 тыс. га, производство сахара в 2019/2020 сельхозгоду может сократиться до 1,5-1,6 млн тонн.