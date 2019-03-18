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Транспорт и связь 18.03.2019 20:55

Huawei создала собственные ОС на случай блокирования ей доступа к продуктам Google и Microsoft

Китайская Huawei создала собственные операционные системы для смартфонов, планшетов и ноутбуков на случай, если по какой-либо причине, ей придется прекратить использование продуктов Google и Microsoft, сообщает CNBC.

Huawei, занимающая второе место среди мировых производителей смартфонов по доле рынка, в настоящее время использует операционную систему Android от Google в своих мобильных устройствах, а также ОС Windows от Microsoft в планшетах и ноутбуках.

Бизнес Huawei в сфере телекоммуникационного оборудования сталкивается с серьезным политическим давлением со стороны США, однако подразделение по выпуску потребительской электроники в основном остается в стороне от этого скандала.

Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю сообщил немецкому изданию Die Welt, что компания имеет резервные операционные системы, которые сможет использовать в своих устройствах, если доступ ей к ОС Android и Windows будет заблокирован.

"Мы подготовили собственные операционные системы. Если случится так, что мы больше не сможем использовать эти системы, мы будем готовы", - заявил Ричард Ю.

"Это наш план "Б". Хотя, конечно же, мы предпочитаем работать с экосистемами Google и Microsoft", - отметил он.

По словам источника CNBC, резервные ОС могут быть использованы только в "исключительных условиях" и предназначены для того, чтобы компания "могла продолжать операции при развитии ситуации по неблагоприятному сценарию".

"Мы рассчитываем, что нам не придется их использовать, и, если честно, мы не хотим их использовать. Мы полностью поддерживаем операционные системы наших партнеров, нам и нашим клиентам нравится работать с ними", - сказал источник.

Слова об "исключительных условиях", вероятно, являются отсылкой к ситуации вокруг другой китайской компании - ZTE, пишет CNBC. В прошлом году власти США запретили американским компаниям поставлять ZTE оборудование и программное обеспечение в связи с обвинениями в нарушении компанией санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи.

Huawei сделала ряд шагов для сокращения зависимости от американских технологий, в частности, китайская компания теперь сама производит чипы для своих смартфонов. Тем не менее, в некоторых из ноутбуков Huawei по-прежнему используются компоненты американских компаний, в том числе, Intel.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, ОС, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]