Министры ОПЕК+ решили ждать решения США по нефтяным санкциям против Ирана

Министерский мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ на заседании в Баку волевым решением отменил предстоящее апрельское заседание министров альянса, где могло бы быть принято решение о том, что делать с нефтедобычей.

TO TRUMP OR NOT TO TRUMP

Предыдущий год был непростым - США в мае ввели нефтяные санкции против Ирана, и ОПЕК+ решила увеличить поставки нефти на рынок. Но президент США Дональд Трамп, в ноябре ограничил применение санкций, позволяющее оставить на рынке 1 млн б/с иранской нефти, и ОПЕК+ снова пришлось вернуться к сокращениям.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в течение первого полугодия. Освобождение от санкций было выдано лишь на полгода и, соответственно, должно закончиться в начале мая. Поэтому страны ОПЕК+ сразу в декабре решили созвать внеочередное заседание министров в апреле, надеясь на понимание, что предпримут США.

И этот шанс рынок надеялся получить, например, в ходе прошедшей нефтегазовой конференции Ceraweek в Хьюстоне, где присутствовал весь свет американской администрации. Но, как ни пытали спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, он не раскрыл наличия козырей - какое решение США будут принимать по освобождениям от иранских санкций. "Мы будем действовать исходя из интересов национальной безопасности и наших экономических интересов", - твердил он.

НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!

В преддверии заседания на рынок просочилась информация, что Саудовская Аравия предлагает продлить сделку об ограничении нефтедобычи на второе полугодие, при этом принять решение уже в апреле, без оглядки на то, что будет происходить с санкциями против Ирана, а также с Венесуэлой, которая находится под политическим давлением США. "Мы не увидели большого прироста покупателей на фоне иранской ситуации (введения санкций - ИФ)", - сказал источник, близкий к картелю.

В декабре министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что перед тем, как США объявили о неожиданном решении ослабить санкции в отношении Ирана, покупатели накапливали нефть и снижали запросы на закупку нефти королевства. В результате Саудовская Аравия в марте снижает добычу на 500 тыс. б/с больше, чем обязалась в рамках сделки, в апреле будет падение еще на 100 тыс. б/с.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

Однако Россия, партнер Саудовской Аравии со стороны стран не-ОПЕК, считала, что еще рано говорить о продлении сделки. При этом Россия до сих пор не вышла на 100-процентное исполнение сделки, хоть это и было оговорено заранее. Прямо накануне министерского комитета министр энергетики РФ Александр Новак говорил: "На мой взгляд, сейчас ещё рано решать, продлевать сделку или нет, сейчас только середина марта, у нас сделка предусмотрена до конца июня". "Есть ещё время, чтобы и мониторить ситуацию, и принимать решение. Посмотрим", - добавил министр.

"Надо дождаться апреля, в апреле будет принято окончательное решение по Ирану, как рынок будет реагировать. В июне, мы надеемся, что будет принято взвешенное решение: или компенсировать дополнительные объемы нефти, если будет резкий рост цены, или принимать решение о продлении", - заявил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

Как заведено, решение о продлении, смягчении или окончании сделки могло приниматься только с согласия обоих лидеров - Саудовской Аравии и России.

Приехав в Баку, А.Новак, по всей видимости, убедил партнеров, что Россия не согласна пока продлить сделку на второе полугодие, предложив рассмотреть вопрос в мае. Несмотря на то, что, по всей видимости, решение уже было принято в воскресенье вечером, журналисты, освещающие тему ОПЕК+, не снизили накал страстей в горячем Баку - конструкция столов, выставленных в гостеприимном отеле столицы Азербайджана, развалилась под натиском СМИ, как домик Ниф-Нифа из знаменитой сказки. Никто из министров и журналистов не пострадал.

Относительно Венесуэлы, где стоит угроза смены власти, в том числе благодаря США, также пока не появилось ясности - добыча нефти снижается, но не существенно. А действующее правительство Венесуэлы пытается найти партнеров, через которых смогло бы беспрепятственно и безболезненно продолжать продавать нефть.

По итогам заседания решение было перенесено на май, а встреча - из Вены в Джедду (Саудовская Аравия).

ОПЕК И НЕ-ОПЕК ПРОТИВ NOPEC

Любопытно, что в ходе Ceraweek заголовки новостей поражали своей разнонаправленностью - с одной стороны, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявлял, что производители сланцевой нефти в США выиграли от снижения нефтедобычи ОПЕК+ и просили альянс продолжать свои усилия. Управление энергетической информации США (EIA) одновременно сообщало, что ожидает наращивания нефтяных запасов и продления сделки ОПЕК+ на второе полугодие.

С другой стороны, министр энергетики США Рик Перри грозил странам ОПЕК законопроектом NOPEC, по которому США смогут преследовать стран-участниц организации за монопольный сговор на рынке нефти.

СПРОСИТЕ У ДОНАЛЬДА

В США уже наступило утро, и не исключено, что скоро последует реакция Д.Трампа на решение ОПЕК. "Твиты" - один из вариантов неопределенностей на рынке, потому что президент США не предупреждает перед тем, как "твитнуть", - говорил М.Баркиндо.

По словам генсека ОПЕК, США стали крупнейшим поставщиком энергоресурсов в мире, и с учетом того, что в цифровой век "твиты" стали одним из способов коммуникации, "мы приветствуем растущий интерес в США к тому, что происходит, приветствуем, что президент США присоединяется к этому диалогу".

Цены на нефть на фоне решения ОПЕК+ перешли к росту, Brent подорожала до $67,4 за баррель.