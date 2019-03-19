Предпринимателя приговорили к 2,5 годам колонии в связи с пожаром в Москве, в котором погибли 12 мигрантов - СКР

Предприниматель Аламбек Тогузаков, по вине которого в Москве три года назад в пожаре погибли 12 мигрантов, приговорен к 2,5 годам заключения, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Приговором суда Аламбек Тогузаков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала Ю.Иванова во вторник "Интерфаксу".

Она напомнила, что А.Тогузаков, осуществляя предпринимательскую деятельность "не обеспечил соблюдение правил пожарной безопасности на территории арендуемых им помещений, расположенных на улице Стромынка".

"В результате, вечером 30 января 2016 года в одном из помещений произошло возгорание общей площадью 3000 кв. метров и обрушение кровли. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двенадцати человек, среди которых один малолетний ребенок", - сказала Ю.Иванова.

Кроме этого, отметила она, бизнесмен с середины 2015 по январь 2016 года в нарушение положений миграционного законодательства РФ принял на работу двух иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ.

"О своих действиях он не сообщил в установленном порядке в органы Федеральной миграционной службы и иные компетентные органы, организовав незаконное пребывание иностранных граждан в РФ", - сказала представитель следствия.

По ее словам, А.Тогузаков признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ), и организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).