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Регион 19.03.2019 14:54

Парламент Грузии подготовил законопроект против незаконной миграции

Парламент Грузии подготовил законопроект, предполагающий привлечение к административной и даже к уголовной ответственности граждан страны, способствующих незаконной миграции, сообщила во вторник председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Тамара Хулордава.

На брифинге в Тбилиси председатель комитета признала, что с введением безвизового режима с ЕС в марте 2017 года число обращений грузинских граждан по предоставлению политического убежища в европейских столицах резко возросло.

"Согласно статистике, число таких обращений за два года возросло на 174%. На 200% за этот период увеличилось количество наших граждан депортированных из стран Европы. Такая негативная статистика, безусловно, нас тревожит, поэтому мы предпринимаем различные меры, чтобы не допустить незаконную миграцию наших граждан", - сказала Т.Хулордава.

"Наши граждане должны понять, что возможность получить политическое убежище в странах Европы равна нулю, так как Грузия признана безопасной страной, где граждане не преследуются по политическим мотивам", - подчеркнула председатель комитета по вопросам евроинтеграции.

Со своей стороны французский посол в Тбилиси Паскаль Менье напомнил журналистам, что Франция, как и другие страны Евросоюза, не предоставляет политического убежища грузинским гражданам, так как Грузия признана надежной страной.

"Думаю, грузинское правительство осознает тот факт, что те граждане, которые требуют предоставления политического убежища, наносят урон имиджу Грузии и ставят под вопрос ее взаимоотношения со странами Евросоюза", - сказал французский дипломат.

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, МИГРАНТЫ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]