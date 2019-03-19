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Происшествия 19.03.2019 15:05

Не менее 10 человек погибли в результате наводнения, вызванного ливнями в афганской провинции Герат

По меньшей мере 10 человек за минувшие сутки стали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает во вторник администрация провинции.

По данным властей, за несколько дней дождей в провинции пострадали "тысячи акров сельскохозяйственных угодий и сотни домов".

Власти страны направили в провинцию комиссию для оценки ущерба.

Вместе с тем Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, опубликовало доклад, в котором говорится, что тысячи семей пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями с начала марта в афганских провинциях Кандагар и Гильменд, им требуется гуманитарная помощь.

В отчете говорится, что нуждающимися в гуманитарной помощи в результате наводнений в Кандагаре были признаны 4 тыс. 698 семей (более 33 тыс. человек). В документе отмечается, что в провинции, включая город Кандагар, в результате наводнения были разрушены 1 тыс. 855 домов, более 2,84 тыс. домов были повреждены частично.

По данным Управления, в провинции Гильменд нуждающимися в гуманитарной помощи в результате наводнений были признаны 1 тыс. 92 семьи.

Кроме того, в докладе говорится, что в западной афганской провинции Фарах от наводнений пострадали от наводнений и нуждаются в помощи 3 тыс. 205 семей, в регионе бедствием разрушен 1 тыс. 601 дом, 1 тыс. 604 дома повреждены частично.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЛИВНИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]