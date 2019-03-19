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Происшествия 19.03.2019 15:12

Редакция RT во Франции обратилась в полицию в связи с угрозами своим сотрудникам

Телеканал Russia Today усилил меры безопасности своей парижской редакции и обратился в полицию в связи с угрозами, поступающими его сотрудникам, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в социальных сетях.

По словам М.Симоньян, руководитель французского канала RT Ксения Федорова получила письмо с угрозами смерти и оскорблениями в адрес журналистов.

Ранее, добавила она, ещё один неизвестный написал два письма на адреса RT France, несколько раз позвонил на ресепшн. "Очень гневался - что-то про Сталина, чтобы мы убирались из Франции и что Европарламент не хочет нас видеть и слышать",- рассказала главред телеканала.

"Об угрозах жизни нашим сотрудникам мы сообщили полиции и усилили охрану парижской редакции", - отметила М.Симоньян.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]