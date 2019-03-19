Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино

Прощание с режиссёром Марленом Хуциевым пройдёт 21 марта в Доме кино, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Союза кинематографистов России.

"Прощание состоится в Большом зале Центральном доме Кинематографистов 21 марта в 11:00 мск", - говорится в сообщении пресс-службы.

М.Хуциев скончался во вторник в Боткинской больнице.

Кинорежиссер, Народный артист СССР М.Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе.

В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".

Среди картин, снятых режиссёром - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Фёдора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность".