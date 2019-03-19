Посольство США в Афганистане предупреждает о возможности терактов в дни празднования Навруза

Американское посольство в Кабуле распространило предупреждение о возможности терактов в афганской столице в дни празднования Навруза.

"Посольство США получает все больше сообщений о возможных нападениях, приуроченных к празднику (...), который будет отмечаться 21 марта. Боевики продолжают планировать нападения на различные цели в Кабуле, включая афганские, американские и другие иностранные правительственные учреждения и объекты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Афганистане.

В документе говорится, что существует угроза нападения на другие объекты в стране, где могут появляться иностранцы, в частности упоминается аэропорт Джелалабада в провинции Нангархар, есть угроза нападений на школы, отели и жилые комплексы.

Посольство рекомендует гражданам США в Афганистане избегать больших скоплений людей, проконсультироваться с представителями служб безопасности в своем регионе и скорректировать планы поездок.