Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.03.2019 16:01

Посольство США в Афганистане предупреждает о возможности терактов в дни празднования Навруза

Американское посольство в Кабуле распространило предупреждение о возможности терактов в афганской столице в дни празднования Навруза.

"Посольство США получает все больше сообщений о возможных нападениях, приуроченных к празднику (...), который будет отмечаться 21 марта. Боевики продолжают планировать нападения на различные цели в Кабуле, включая афганские, американские и другие иностранные правительственные учреждения и объекты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Афганистане.

В документе говорится, что существует угроза нападения на другие объекты в стране, где могут появляться иностранцы, в частности упоминается аэропорт Джелалабада в провинции Нангархар, есть угроза нападений на школы, отели и жилые комплексы.

Посольство рекомендует гражданам США в Афганистане избегать больших скоплений людей, проконсультироваться с представителями служб безопасности в своем регионе и скорректировать планы поездок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, США, ТЕРАКТЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


США пора уходить из Афганистана, заплатив "за разбитую посуду" - Кабулов Исполняющий обязанности главы Пентагона совершил необъявленный визит в Афганистан США сократят присутствие в Афганистане в случае успеха переговоров с талибами - Трамп Помпео заявил президенту Афганистана о важности внутриафганского диалога Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане - газета Трамп не исключил возможности посещения Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]