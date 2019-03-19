Учения боевой авиации и сил ПВО идут в шести регионах РФ - ЗВО

В высшую степень боевой готовности приведены более 30 экипажей оперативно-тактической авиации и свыше 20 расчётов систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПМ в рамках учений, которые идут на территории шести регионов РФ, сообщает во вторник Западный военный округ (ЗВО).

"На завершающем этапе учений зенитчики предотвратят ракетно-бомбовый удар "противника" по наземным целям союзной группировки войск и выведут пусковые машины из-под удара высокоточного оружия", - сказано в пресс-релизе.

Учения идут в Воронежской, Курской, Тверской, Ленинградской областях и Республике Карелия.

На первом этапе манёвров лётчики самолётов Су-24, Су-34 и Су-25, Су-27, Су-30СМ, выступая в роли условного противника, осуществляли налёты на ложные, замаскированные и стартовые позиции пусковые установок и пунктов управления зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ПМ.

На втором этапе личный состав дивизиона С-300ПМ выполнил задачи по захвату, сопровождению и уничтожению самолётов и вертолётов условного "противника".

Всего к манёврам в шести регионах РФ привлечено свыше тысячи военнослужащих подразделений ПВО и авиации ЗВО, а также более 30 самолётов и свыше 200 единиц боевой техники, включая расчёты ЗРС С-300ПМ, информирует штаб ЗВО.