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Регион 19.03.2019 14:39

Учения боевой авиации и сил ПВО идут в шести регионах РФ - ЗВО

В высшую степень боевой готовности приведены более 30 экипажей оперативно-тактической авиации и свыше 20 расчётов систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПМ в рамках учений, которые идут на территории шести регионов РФ, сообщает во вторник Западный военный округ (ЗВО).

"На завершающем этапе учений зенитчики предотвратят ракетно-бомбовый удар "противника" по наземным целям союзной группировки войск и выведут пусковые машины из-под удара высокоточного оружия", - сказано в пресс-релизе.

Учения идут в Воронежской, Курской, Тверской, Ленинградской областях и Республике Карелия.

На первом этапе манёвров лётчики самолётов Су-24, Су-34 и Су-25, Су-27, Су-30СМ, выступая в роли условного противника, осуществляли налёты на ложные, замаскированные и стартовые позиции пусковые установок и пунктов управления зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ПМ.

На втором этапе личный состав дивизиона С-300ПМ выполнил задачи по захвату, сопровождению и уничтожению самолётов и вертолётов условного "противника".

Всего к манёврам в шести регионах РФ привлечено свыше тысячи военнослужащих подразделений ПВО и авиации ЗВО, а также более 30 самолётов и свыше 200 единиц боевой техники, включая расчёты ЗРС С-300ПМ, информирует штаб ЗВО.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАЦИЯ, ПВО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]