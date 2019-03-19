Пашинян заявил о заинтересованности России, Грузии и Туркменистана в транзите иранского газа через Армению

Россия, Грузия и Туркменистан заинтересованы в реализации проекта по транзиту иранского газа через Армению, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян во вторник.

"До своего визита в Иран я провел телефонные разговоры с президентом России, премьер-министром Грузии и президентом Туркменистана, проинформировал их о круге вопросов, который намеревался обсудить в Иране, поскольку важен и их подход, и их заинтересованность", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

Он заявил, что обсуждения по программе транзита иранского газа продолжаются, "по крайней мере, есть заинтересованность всех сторон".

В феврале пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян заявил журналистам, что весной в Тегеране планируется провести четырехстороннюю встречу по вопросам топливно-энергетического комплекса с участием Армении, Ирана, России и Грузии.

"С иранской стороны поступило предложение о сотрудничестве с Грузией и Россией в сфере транзита электроэнергии и газа. Есть договоренность о проведении четырехсторонней встречи в Тегеране в апреле", - сказал В.Карапетян армянским СМИ в Иране.

Премьер-министр Армении в феврале посетил Иран с двухдневным официальным визитом.