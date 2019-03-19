Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.03.2019 14:08

Пашинян заявил о заинтересованности России, Грузии и Туркменистана в транзите иранского газа через Армению

Россия, Грузия и Туркменистан заинтересованы в реализации проекта по транзиту иранского газа через Армению, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян во вторник.

"До своего визита в Иран я провел телефонные разговоры с президентом России, премьер-министром Грузии и президентом Туркменистана, проинформировал их о круге вопросов, который намеревался обсудить в Иране, поскольку важен и их подход, и их заинтересованность", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

Он заявил, что обсуждения по программе транзита иранского газа продолжаются, "по крайней мере, есть заинтересованность всех сторон".

В феврале пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян заявил журналистам, что весной в Тегеране планируется провести четырехстороннюю встречу по вопросам топливно-энергетического комплекса с участием Армении, Ирана, России и Грузии.

"С иранской стороны поступило предложение о сотрудничестве с Грузией и Россией в сфере транзита электроэнергии и газа. Есть договоренность о проведении четырехсторонней встречи в Тегеране в апреле", - сказал В.Карапетян армянским СМИ в Иране.

Премьер-министр Армении в феврале посетил Иран с двухдневным официальным визитом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ИРАН, ГАЗ


Похожие новости


Премьер Армении назвал неуместным слово "расправа" в связи с судом над экс-президентом Кочаряном ОБСЕ поможет Армении в возвращении стране незаконно выведенных активов - Пашинян В отношениях Армении с Россией и с ЕС нет противоречий - Пашинян Партнерские отношения с Ираном являются частью внешней политики Армении - Пашинян Премьер Армении проведет переговоры в Тегеране Армения не станет сотрудничать с Ираном во вред третьим странам - премьер

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]