Британцы предпочитают выход из ЕС без соглашения переносу Brexit - опрос

Почти половина британцев считает, что выход Великобритании из ЕС без соглашения в итоге будет положительным для страны, сообщает во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на опрос ComRes.
Так, 46% заявили, что выход из ЕС без сделки "приведет к неопределенности на короткий период, но в результате все будет хорошо". В то же время, поддерживают продление сроков Brexit 40% опрошенных.
Выход из ЕС без соглашения с Брюсселем 29 марта считают лучшим из возможных вариантов 30% опрошенных, 43% респондентов не согласны с таким утверждением.
Мнение о том, стоит ли Т.Мэй проводить третье голосование по Brexit в парламенте, разделилось. 38% выступают за голосование, 39% - против.
Несмотря на сложности в переговорах с Брюсселем, британцы все еще считают, что лучше всего справится с этим Т.Мэй (29%). 25% считают, что с переговорами лучше справился бы экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, лидера лейбористов Джереми Корбина предпочли бы видеть лидером переговоров 18% опрошенных.
Ранее спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.
Палата общин уже дважды голосовала по Brexit, оба раза отвергнув сделку с Брюсселем со значительным перевесом.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»