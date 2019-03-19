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Дальнее зарубежье 19.03.2019 16:26

Британцы предпочитают выход из ЕС без соглашения переносу Brexit - опрос

Почти половина британцев считает, что выход Великобритании из ЕС без соглашения в итоге будет положительным для страны, сообщает во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на опрос ComRes.

Так, 46% заявили, что выход из ЕС без сделки "приведет к неопределенности на короткий период, но в результате все будет хорошо". В то же время, поддерживают продление сроков Brexit 40% опрошенных.

Выход из ЕС без соглашения с Брюсселем 29 марта считают лучшим из возможных вариантов 30% опрошенных, 43% респондентов не согласны с таким утверждением.

Мнение о том, стоит ли Т.Мэй проводить третье голосование по Brexit в парламенте, разделилось. 38% выступают за голосование, 39% - против.

Несмотря на сложности в переговорах с Брюсселем, британцы все еще считают, что лучше всего справится с этим Т.Мэй (29%). 25% считают, что с переговорами лучше справился бы экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, лидера лейбористов Джереми Корбина предпочли бы видеть лидером переговоров 18% опрошенных.

Ранее спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Палата общин уже дважды голосовала по Brexit, оба раза отвергнув сделку с Брюсселем со значительным перевесом.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕНОС, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]