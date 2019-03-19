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Дальнее зарубежье 19.03.2019 15:21

Новейший ракетный фрегат "Адмирал Горшков" подошел к Суэцкому каналу

Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", находящийся в акватории Средиземного моря, во вторник подошел к Суэцкому каналу, следует из данных системы мониторинга движения морских судов AIS.

В состав отряда Северного флота, помимо ракетного фрегата, входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

12 марта отряд, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море.

Ранее в пресс-службе Северного флота России "Интерфаксу" сообщили, что это первый дальний поход "Адмирала Горшкова" - одного из самых современных российских кораблей, который оснащен крылатыми ракетами "Калибр". По данным Северного флота, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ВМФ, ФРЕГАТ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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