Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", находящийся в акватории Средиземного моря, во вторник подошел к Суэцкому каналу, следует из данных системы мониторинга движения морских судов AIS.
В состав отряда Северного флота, помимо ракетного фрегата, входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".
12 марта отряд, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море.
Ранее в пресс-службе Северного флота России "Интерфаксу" сообщили, что это первый дальний поход "Адмирала Горшкова" - одного из самых современных российских кораблей, который оснащен крылатыми ракетами "Калибр". По данным Северного флота, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана.
В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»