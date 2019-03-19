NASA и ИМБП готовятся к восьмимесячному изоляционному эксперименту SIRIUS-20 по имитации полёта к другим планетам

Российские специалисты из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН вместе с медиками NASA начали подготовку к длительному эксперименту, имитирующему полет к другим планетам, сообщила глава программы NASA Human Research Дженнифер Фогерти.

"Мы уже планируем миссию SIRIUS-20 продолжительностью восемь месяцев с большим числом членов экипажа", - сказала Д.Фогерти на пресс-конференции, посвящённой стартующему во вторник наземному эксперименту, имитирующему четырехмесячный полет на Луну.

Она отметила, что ИМБП и NASA совместно работают на протяжении десятилетий и выражали уверенность в дальнейшей работе.

"Мы будем вместе отрабатывать программу длительных межпланетных полётов. Нам важно знать, как меняется поведение людей в условиях факторов длительного полёта в ограниченном пространстве. Нужно обращать внимание на повышение уровня стресса, когда Земля исчезнет из иллюминаторов корабля. Пока мы начинаем работать в рамках четырёхмесячной миссии, чтобы потом перейти к более длительным программам", - сказала представитель NASA.

Во вторник смешанный экипаж приступит к четырехмесячной имитации экспедиции на Луну в рамках проекта Sirius.

Эксперимент пройдет в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.

"Данный 4-месячный эксперимент имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны с последующим облетом и поиском места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю", - сообщал ранее вице-директор проекта Sirius М.Белаковский.

В составе основного и дублирующего экипажей: летчик-космонавт Евгений Тарелкин, Полина Кузнецова, Анастасия Степанова, Дарья Жидова, Артем Князев, Дмитрий Глухих, Стефания Федяй (все - Россия), Даниил Дубарь (Белоруссия), Рейнхолд Повилаитис (Reinhold Povilaitis, США) и Аллен Миркадыров (Allen Mirkadyrov, США).

В эксперименте принимают участие специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия", ЦПК им. Гагарина, KBRwyle (США), Airbus DS (ФРГ) и других предприятий аэрокосмической отрасли более чем из 10 стран.