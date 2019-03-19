Кудрин: СП в рамках новых полномочий проверит расходование до 800 млрд руб. субсидий, проходящих через госкомпании

Счетная палата в ближайшее время определится с тем, какие из "дочек" госкомпаний, получающих в сумме до 800 млрд рублей бюджетных субсидии, будут проверены в рамках новых полномочий контрольного органа.

"Ещё нет, но мы в ближайшее время это сделаем. Список тех субсидий большой, до 800 млрд рублей (в год - ИФ) доходит объем субсидий, которые проходят до самого низкого уровня через государственные компании",- сказал А.Кудрин журналистам во вторник, отвечая на вопрос, определила ли уже СП "дочки" госкомпаний, которые будут проверяться в рамках её новых полномочий.

Глава СП приветствовал принятие в первом чтении законопроекта, расширяющего полномочия возглавляемого им высшего органа госаудита.

А.Кудрин отметил, что поправки в закон помогут расширить государственный контроль за использованием бюджетных средств.

"Вторая часть поправки позволяет проверять деньги, проходящие через уровень субъекта РФ, муниципальный уровень той компании, которая использует эти средства. Третья часть поправки - использование субсидий для других, негосударственных, учреждений", - пояснил он.

Несмотря на то, что предлагаемый законопроект существенно расширяет полномочия СП, ей "не требуется таким широким фронтом заходить". "Но в отдельных случаях, когда мы видим признаки каких-то нарушений, мы тогда можем более полно пройти до последнего исполнителя этого заказа за счет бюджетных средств", - подчеркнул А.Кудрин.

Ранее во вторник Госудма приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий СП, авторами которого являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков.

Законопроект позволяет ведомству А.Кудрина проводить аудит юридических лиц в части использования ими субсидий из бюджета, а также аудит дочерних компаний государственных корпораций.

В перечень объектов государственного аудита предлагается включить хозяйственные товарищества и общества с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных капиталах. Согласно действующему закону, СП может проводить проверку только их "головных компаний". По мнению авторов законопроекта, предложенные коррективы позволят в полной мере оценить эффективность использования этими организациями бюджетных средств и иных федеральных ресурсов.

О том, что Госдума планирует включить финансовый контроль над дочерними компаниями государственных корпораций в полномочия Счетной палаты, ранее "Интерфаксу" сообщил В.Володин.

По его словам, ныне действующая редакция закона "О Счетной палате РФ" содержит ограничения, которые усложняют проведение полноценного, оперативного контроля. "Кроме того, возникают сложности для получения Счетной палатой их первичной документации", - сказал В.Володин.

В пресс-службе Счетной палаты "Интерфаксу" пояснили, что предлагаемое изменение - в том числе и инициатива СП. Там отметили, что госкорпорации контролируют значительную часть госресурсов, при этом их "дочки" в настоящее время выведены из пространства госаудита, что "по духу и по логике неверно".

Как позже уточнили "Интерфаксу" эксперты, в случае принятия поправки могут коснуться "дочек" таких госкорпораций, как "Роскосмос", "ВЭБ.РФ", "Агентство по страхованию вкладов", "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", публично-правовой компании "Российский экологический оператор" и ряда других госструктур.