Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции "Турецкого потока", был сварен в Турции - он символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море, сообщил оператор строительства газопровода.
"Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра. Данная операция была проведена на обеих нитках в российских водах в январе-феврале 2019 года и завершена у турецкого побережья в текущем году", - говорится в сообщении.
После завершения операции надводного захлеста осуществлено физическое соединение участка берегового примыкания в России у Анапы с приемным терминалом у н. п. Кыйыкей в турецком регионе Фракия.
"Компрессорная станция "Русская", которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу к эксплуатации", - сообщает компания.
После завершения работ по строительству приемного терминала в Кыйыкей газопровод "Турецкий поток" будет готов к эксплуатации. Начало эксплуатации нового газопровода запланировано на конец 2019 года.
"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»