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ТЭК 19.03.2019 14:11

Газпром соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"

Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции "Турецкого потока", был сварен в Турции - он символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море, сообщил оператор строительства газопровода.

"Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра. Данная операция была проведена на обеих нитках в российских водах в январе-феврале 2019 года и завершена у турецкого побережья в текущем году", - говорится в сообщении.

После завершения операции надводного захлеста осуществлено физическое соединение участка берегового примыкания в России у Анапы с приемным терминалом у н. п. Кыйыкей в турецком регионе Фракия.

"Компрессорная станция "Русская", которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу к эксплуатации", - сообщает компания.

После завершения работ по строительству приемного терминала в Кыйыкей газопровод "Турецкий поток" будет готов к эксплуатации. Начало эксплуатации нового газопровода запланировано на конец 2019 года.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]