Кунцевский суд Москвы во вторник отклонил иск москвича Олега Воронина к ООО "Адидас" из-за рекламы Reebok с феминистскими высказываниями.
"Решением суда в удовлетворении иска Воронина к ООО "Адидас" об обязании принести публичные извинения за рекламу оскорбительного характера и компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей, отказано", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Патимат Магомедова.
8 февраля бренд Reebok, который является дочерним предприятием Adidas, выпустил рекламу как интерпретацию глобальной кампании Be More Human ("Будь человечнее"). В России данная рекламная компания с участием Залины Маршенкуловой, позиционирующей себя в качестве феминистски, получила название "Ни в какие рамки" и вызвала неоднозначную реакцию в обществе.
После этого директор одного из московских пиар-агентств О.Воронин обратился с исковым заявлением, в котором просил столичный суд признать действия ООО "Адидас" незаконными, нарушающими его права, так как распространенной компанией рекламой ему были причинены "нравственные страдания и вред душевному здоровью". В связи с этим истец требовал обязать ООО "Адидас" принести ему извинения за оскорбительную рекламу и взыскать с ответчика 200 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда.
В Reebok, отвечая на запрос "Интерфакса", заявили, что не будут комментировать данный иск.
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