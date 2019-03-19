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Дальнее зарубежье 19.03.2019 14:01

Полиция Нидерландов задержала третьего подозреваемого после стрельбы в Утрехте

Полиция Нидерландов задержала третьего человека, подозреваемого в причастности к стрельбе в городе Утрехт, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По словам представителя прокуратуры Тиеса Кортмана, в настоящее время под стражей находятся три человека, среди них - 37-летний Гёкмен Таныш, которого считают главным подозреваемым по этому делу.

Ранее сообщалось о двух задержанных.

18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Личность Г.Таныша, который подозревается в стрельбе, была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Г.Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПОЛИЦИЯ, УТРЕХТ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]