Полиция Нидерландов задержала третьего подозреваемого после стрельбы в Утрехте

Полиция Нидерландов задержала третьего человека, подозреваемого в причастности к стрельбе в городе Утрехт, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По словам представителя прокуратуры Тиеса Кортмана, в настоящее время под стражей находятся три человека, среди них - 37-летний Гёкмен Таныш, которого считают главным подозреваемым по этому делу.

Ранее сообщалось о двух задержанных.

18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Личность Г.Таныша, который подозревается в стрельбе, была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Г.Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.