Участникам наземного эксперимента SIRIUS-19 по имитации полета на Луну предстоит обширная научная программа - глава ИМБП

Экипаж, участвующий в четырёхмесячном изоляционном эксперименте SIRIUS-19, имитирующем полет человека на Луну, будет выполнять большой объём научной работы, сообщил глава Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"У нас сегодня значимый день, мы начинаем проект SIRIUS-19. Это начало серьезной работы, основная задача которой - создание научно-методического и технологического задела для подготовки программ по освоению Луны", - сказал О.Орлов на пресс-конференции во вторник.
По его словам, при подготовке к реализации эксперимента SIRIUS-19, было принято решение о том, что в имитационных полетах будут работать смешанные экипажи.
"Программа проекта очень насыщенная, в ней около 80 насыщенных, тяжелых экспериментов, но мы уверены в успешной реализации этой программы, потому что у нас абсолютно надежный, профессиональный экипаж, серьезная команда исследователей, людей, имеющих опыт работы в космической отрасли", - сказал О.Орлов.
Во вторник смешанный экипаж приступит к четырехмесячной имитации экспедиции на Луну в рамках проекта Sirius.
Эксперимент пройдет в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.
"Данный 4-месячный эксперимент имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны с последующим облетом и поиском места приземления; приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности; пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы; последующее возвращение на Землю", - сообщал ранее главный менеджер проекта Марк Белаковский.
В составе основного и дублирующего экипажей: летчик-космонавт Евгений Тарелкин, Полина Кузнецова, Анастасия Степанова, Дарья Жидова, Артем Князев, Дмитрий Глухих, Стефания Федяй (все - Россия), Даниил Дубарь (Белоруссия), Рейнхолд Повилаитис (Reinhold Povilaitis, США) и Аллен Миркадыров (Allen Mirkadyrov, США).
В эксперименте принимают участие специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия", ЦПК им. Гагарина, KBRwyle (США), Airbus DS (ФРГ) и других предприятий аэрокосмической отрасли более чем из 10 стран.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»