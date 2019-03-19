Глава МИД Алжира привез в Москву письмо президента Бутефлики, адресованное Путину

Вице-премьер, глава МИД Алжира Рамтан Ламамра передал послание от президента Алжира Абдельазиза Бутефлика президенту РФ Владимиру Путину.

"Я воспользовался случаем, чтобы привезти в Россию письменное послание президента Алжирской республики Абдельазиза Бутефлика на имя Владимира Путина. По причине, что российского президента сейчас в столице нет, я документ отдал для последующей передачи по назначению Сергею Викторовичу Лаврову", - сказал Р.Ламамра на пресс-конференции по итогам переговоров с С.Лавровым в понедельник в Москве.