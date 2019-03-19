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Дальнее зарубежье 19.03.2019 14:12

Глава МИД Алжира привез в Москву письмо президента Бутефлики, адресованное Путину

Вице-премьер, глава МИД Алжира Рамтан Ламамра передал послание от президента Алжира Абдельазиза Бутефлика президенту РФ Владимиру Путину.

"Я воспользовался случаем, чтобы привезти в Россию письменное послание президента Алжирской республики Абдельазиза Бутефлика на имя Владимира Путина. По причине, что российского президента сейчас в столице нет, я документ отдал для последующей передачи по назначению Сергею Викторовичу Лаврову", - сказал Р.Ламамра на пресс-конференции по итогам переговоров с С.Лавровым в понедельник в Москве.

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Тэги: АЛЖИР, ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]