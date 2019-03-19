ЕС очень устал от Brexit - германский министр

Госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что в Евросоюзе уже устали от переговоров по Brexit, сообщает агентство Associated Press.
"Мы действительно очень устали от этих переговоров", - сказал во вторник М.Рот, комментируя ситуацию вокруг подготовки к выходу Великобритании из ЕС.
Министр отметил, что ожидает от британского правительства "ясных и конкретных" предложений относительно разрешения сложившейся ситуации.
"Это не какая-то игра. Это очень серьезная ситуация, которая касается не только людей в Великобритании, но и людей в Евросоюзе", - добавил он.
М.Рот вновь указал, что Германия поддерживает соглашение, которое британский премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.
Как сообщалось, парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.
Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС. При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы менять параметры сделки.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»