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Дальнее зарубежье 19.03.2019 15:13

ЕС очень устал от Brexit - германский министр

Госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что в Евросоюзе уже устали от переговоров по Brexit, сообщает агентство Associated Press.

"Мы действительно очень устали от этих переговоров", - сказал во вторник М.Рот, комментируя ситуацию вокруг подготовки к выходу Великобритании из ЕС.

Министр отметил, что ожидает от британского правительства "ясных и конкретных" предложений относительно разрешения сложившейся ситуации.

"Это не какая-то игра. Это очень серьезная ситуация, которая касается не только людей в Великобритании, но и людей в Евросоюзе", - добавил он.

М.Рот вновь указал, что Германия поддерживает соглашение, которое британский премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Как сообщалось, парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС. При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы менять параметры сделки.

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Тэги: ФРГ, МИНИСТР, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]