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Регион 19.03.2019 15:35

Премьер Армении назвал неуместным слово "расправа" в связи с судом над экс-президентом Кочаряном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неуместности заявлений о "расправе" над бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, находящимся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

"Наша задача состоит в том, чтобы иметь такой суд, при котором и Р.Кочарян, и любой человек имели возможность законного правосудия. Слово "расправа" здесь неуместно. Если б было намерение расправы в отношении Р.Кочаряна, то для этого была и возможность, и время", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции во вторник.

15 февраля Специальная следственная служба Армении заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, фигурантами которого являются экс-президент Армении Р.Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

По сообщению следственной службы, Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (ст. 300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении).

С.Оганян и Ю.Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, А.Геворкян - в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации незаконного имущества (ст.190 УК Армении).

Нынешний премьер Армении Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КОЧАРЯН, СУД


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