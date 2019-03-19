В будущих выборах президента Алжира впервые будут участвовать все желающие - глава алжирского МИД

Алжирская оппозиция после предстоящих в стране выборов получит возможность полноценно участвовать в работе правительства, а общенациональный форум, который определит их дату, должен состояться в ближайшем будущем, заявил во вторник вице-премьер, глава МИД республики Рамтан Ламамра.
"Президентские выборы пройдут в новых условиях, в них впервые за историю страны будут участвовать все желающие, впервые за историю современного Алжира следить за происходящим будет независимая избирательная комиссия. После этого у алжирской оппозиции появится возможность самым активным образом участвовать в работе правительства", - сказал Р.Ламамра на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он отметил, что осуществить эти преобразования в Алжире рассчитывают в ближайшее время. "Исходим из того, что независимый общенациональный объединительный форум удастся провести в ближайшем будущем", - сказал глава МИД Алжира.
Р.Ламамра напомнил, что независимый общенациональный форум должен определить новую дату президентских выборов, которые должны были состояться 18 апреля, однако были перенесены.
"Действующий президент Абдельазиз Бутефлика принял решение не участвовать в выборах и готов полностью прозрачно, транспарентно передать свои полномочия президенту, который будет на них избран", - подчеркнул он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»