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19.03.2019 14:41

ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.

ОАО «АтаБанк» поздравляет всех соотечественников с праздником Новруз и представляет информацию о рабочем режиме в праздничные дни.

Следующие филиалы Банка будут работать 22 марта:

· 22 Марта – Филиал «Баку» - г. Баку, проспект Нефтчиляр, 67; 09:00 – 18:00 (без перерыва);

· 22 Марта – Отделение «Сахиль» - г. Баку, ул. Пушкина, 9 дверь 1 и 2; 09:00 – 18:00 (без перерыва).

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АТАБАНК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]