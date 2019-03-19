ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.

ОАО «АтаБанк» поздравляет всех соотечественников с праздником Новруз и представляет информацию о рабочем режиме в праздничные дни.
Следующие филиалы Банка будут работать 22 марта:
· 22 Марта – Филиал «Баку» - г. Баку, проспект Нефтчиляр, 67; 09:00 – 18:00 (без перерыва);
· 22 Марта – Отделение «Сахиль» - г. Баку, ул. Пушкина, 9 дверь 1 и 2; 09:00 – 18:00 (без перерыва).
Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/
Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»