ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.

ОАО «АтаБанк» поздравляет всех соотечественников с праздником Новруз и представляет информацию о рабочем режиме в праздничные дни.

Следующие филиалы Банка будут работать 22 марта:

· 22 Марта – Филиал «Баку» - г. Баку, проспект Нефтчиляр, 67; 09:00 – 18:00 (без перерыва);

· 22 Марта – Отделение «Сахиль» - г. Баку, ул. Пушкина, 9 дверь 1 и 2; 09:00 – 18:00 (без перерыва).

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.