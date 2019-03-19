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Регион 19.03.2019 14:43

Дорогу из Грузии в РФ открыли для легковых автомашин

В результате очистительных работ движение на 16-километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, которое с вечера понедельника было запрещено для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин, восстановлено для легковых автомобилей.

"В настоящее время из-за ветра на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) остаются ограничения на проезд большегрузных машин с прицепами и полуприцепами. Для остальных видов транспорта движение свободно", - сообщает во вторник департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

При этом отмечается, что на данном участке проезд автотранспорта должен осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.

В сообщении также говорится, что транспорту запрещено останавливаться и на участке Млета-Гудаури (с села Нижняя Млета до 85 км) Военно-Грузинской дороги.

Передвижение в этом режиме осуществляется под надзором и координацией патрульной полиции, предупреждает департамент.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]