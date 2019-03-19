Дорогу из Грузии в РФ открыли для легковых автомашин

В результате очистительных работ движение на 16-километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, которое с вечера понедельника было запрещено для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин, восстановлено для легковых автомобилей.
"В настоящее время из-за ветра на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) остаются ограничения на проезд большегрузных машин с прицепами и полуприцепами. Для остальных видов транспорта движение свободно", - сообщает во вторник департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
При этом отмечается, что на данном участке проезд автотранспорта должен осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.
В сообщении также говорится, что транспорту запрещено останавливаться и на участке Млета-Гудаури (с села Нижняя Млета до 85 км) Военно-Грузинской дороги.
Передвижение в этом режиме осуществляется под надзором и координацией патрульной полиции, предупреждает департамент.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»