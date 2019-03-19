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Дальнее зарубежье 19.03.2019 14:50

Назначать посла Венесуэлы в США может только правительство Мадуро - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя назначение лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо своего посла в Вашингтоне, напомнил, что такое право имеют правительства государств-членов ООН.

"Послов назначают правительства государств-членов ООН. Таковым является правительство Николаса Мадуро", - заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее назначение.

В ночь на вторник министерство иностранных дел Венесуэлы потребовало освободить свои незаконно захваченные дипломатические здания в США.

Согласно заявлению венесуэльского МИД, конституционное правительство страны призвало власти США немедленно исправить ситуацию в соответствии со статьями 22 и 45 Венской конвенции об обязательстве защищать дипломатические представительства даже в случае разрыва отношений.

В документе отмечалось, что в ином случае Венесуэла оставляет за собой право "принять законные и взаимные действия на венесуэльской территории".

В сообщении также отмечалось, что дипломатические представительства Венесуэлы в США могут использоваться только официальными дипломатическими должностными лицами, представляющими демократическое и конституционное правительство президента Николаса Мадуро.

Ранее Карлос Веккьо, представитель в США провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, заявил журналистам, что оппозиция получила контроль над двумя зданиями, принадлежащими министерству обороны Венесуэлы в Вашингтоне и одним консульским зданием в Нью-Йорке. Он добавил, что группа рассчитывает взять под контроль посольство Венесуэлы в Вашингтоне "в ближайшие дни".

"Мы предпринимаем эти шаги для того, чтобы сохранить активы венесуэльцев здесь, в этой стране", - уточнил К.Веккьо.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]