Назначать посла Венесуэлы в США может только правительство Мадуро - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя назначение лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо своего посла в Вашингтоне, напомнил, что такое право имеют правительства государств-членов ООН.
"Послов назначают правительства государств-членов ООН. Таковым является правительство Николаса Мадуро", - заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее назначение.
В ночь на вторник министерство иностранных дел Венесуэлы потребовало освободить свои незаконно захваченные дипломатические здания в США.
Согласно заявлению венесуэльского МИД, конституционное правительство страны призвало власти США немедленно исправить ситуацию в соответствии со статьями 22 и 45 Венской конвенции об обязательстве защищать дипломатические представительства даже в случае разрыва отношений.
В документе отмечалось, что в ином случае Венесуэла оставляет за собой право "принять законные и взаимные действия на венесуэльской территории".
В сообщении также отмечалось, что дипломатические представительства Венесуэлы в США могут использоваться только официальными дипломатическими должностными лицами, представляющими демократическое и конституционное правительство президента Николаса Мадуро.
Ранее Карлос Веккьо, представитель в США провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, заявил журналистам, что оппозиция получила контроль над двумя зданиями, принадлежащими министерству обороны Венесуэлы в Вашингтоне и одним консульским зданием в Нью-Йорке. Он добавил, что группа рассчитывает взять под контроль посольство Венесуэлы в Вашингтоне "в ближайшие дни".
"Мы предпринимаем эти шаги для того, чтобы сохранить активы венесуэльцев здесь, в этой стране", - уточнил К.Веккьо.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»