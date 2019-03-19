AZAL с 7 апреля начнет выполнение всех рейсов в Стамбул в Istanbul New Airport

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начнет с 7 апреля 2019 года выполнение всех рейсов в Стамбул в новый аэропорт «Istanbul New Airport», говорится в сообщении AZAL.

«В связи с закрытием аэропорта «Ататюрк», начиная с 7 апреля, все рейсы AZAL в Стамбул будут выполняться в Istanbul New Airport. В рамках летнего расписания на 2019 год, охватывающего период с 31 марта по 26 октября, AZAL выполняет три рейса в день по маршруту Баку-Стамбул-Баку, в период с 1 мая по 6 октября – четыре рейса в день», – отмечается в информации.

По данным компании, трансферные пассажиры, уже купившие авиабилеты, не испытают неудобств с пересадкой, поскольку рейсы и других авиакомпаний, ранее выполняющиеся в аэропорт «Ататюрк», будут осуществляться из нового Стамбульского аэропорта.

Новый аэропорт расположен в районе Арнавуткёй европейской части Стамбула, в 35 километрах от центра города. Аэропорт обслуживают несколько автобусных маршрутов, а к 2020 году на территории аэропорта ожидается открытие станции метро.

Открытие нового аэропорта состоялось 29 октября 2018 года. На первом этапе аэропорта сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 млн в год, при необходимости же будет доведен до 200 млн пассажиров.

Н.Аббасова